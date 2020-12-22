Касильяс вернулся в «Реал» в качестве помощника генерального менеджера

Отмечается, что 39-летний испанец займет в команде пост ассистента генерального менеджера.

– Касильяс – легенда «Реала». Он олицетворяет ценности нашей команды и является лучшим вратарем в ее истории. Мы гордимся, что смогли вернуть домой одного из своих величайших капитанов, – говорится в сообщении клуба.

Касильяса является воспитанником «Реала», за который он в общей сложности провел 725 матчей, завоевав 18 трофеев. В составе сборной Испании голкипер становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Последним клубом вратаря был «Порту», с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.