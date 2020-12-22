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22 декабря 14:17
автор: Артур Гичунцев

«Это его фирменные штучки». Хавбек «Ростова» Глебов рассказал о работе Карпина

В данный момент донской клуб занимает пятое место в таблице РПЛ.

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов рассказал о методах работы главного тренера команды Валерия Карпина.

«Есть у него такая фишка. Например, игрок забил, отдал, сделал какое-то хорошее действие на поле, он скажет: «Случайно. Повезло». После этих слов хочется доказать ему, что все это не везение, не случайность – что можешь так и два, и три раза сделать.

Если на тренировке кто-то смешно упал, может этот момент включить на теории и всем поднять настроение с утра. Когда махнешь мимо мяча, назовет тебя корягой или кривоногим. Это его фирменные шуточки.

Карпин – не папа для игроков. Он ко всем относится одинаково. Бывают моменты, где что-то не так сделал, он на это укажет при всех. Такого нет, что я для него сын, и он закрывает глаза на какие-то моменты. Если хорошо сделал – похвалит, где ошибся – покажет. Но и может напихать», – цитирует игрока Sports.ru.

Добавим, что до прихода в «Ростов» Карпин также тренировал московский «Спартак», с которым выигрывал серебро чемпионата России. Также в его карьере были испанская «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

источник: Sports.ru
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