Черчесов попросил перенести 23-й тур РПЛ в интересах сборной России

Сегодня, 22 декабря в офисе РПЛ состоялось общее собрание, о чем сообщается на сайте лиги.

В ходе встречи с заявлением выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В частности, он попросил отечественные клубы одобрить перенос матчей 23-го тура в интересах национальной команды.

Отмечается, что клубы приняли к сведению его слова, а окончательное решение будет принято после консультации с тренерским штабом команд.

Добавим, что РПЛ ушла на зимнюю паузу. Матчи чемпионата страны возобновятся в феврале 2021 года.