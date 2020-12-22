Клубы РПЛ выдвинули Галицкого, Сайманова и Соловьева в исполком РФС

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий выдвинут в исполком Российского футбольного союза (РФС) по инициативе клубов РПЛ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что вместе с ним оказались гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов, а также председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв.

Добавим, что в голосовании также принимали участие владелец «Спартака» Леонид Федун, президент московского ЦСКА Евгений Гинер, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков и президент «Сочи» Борис Ротенберг.