Прядкин – о выборах в исполком РФС: Был удивлен, что Гинера не избрали

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал решение отечественных клубов выдвинуть в исполком РФС Сергея Галицкого («Краснодар»), Юрия Белкина («Динамо») и Рустема Сайманова («Рубин»).

«Я голосовал на выборах в Исполком. Мне было по доверенности предоставлено право проголосовать вместо двух клубов – «Краснодар» и «Локомотив». Но я голосовал за тех кандидатов, которые были указаны клубами в доверенности.

Я был удивлен тем, что Гинера не избрали. Это один из весомых кандидатов. Для меня итоги стали удивлением. Уверен, что Гинер еще поработает и в Исполкоме, и на благо РФС», – цитирует Прядкина Sport24.ru.