«МЮ» начал переговоры с Алабой

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба получил предложение о переезде в АПЛ.

Как сообщает AS, на его агента вышли представители «Манчестер Юнайтед» и попытались выяснить, какие условия устроят игрока при переезде на «Олд Траффорд».

Отмечается, что 28-летний футболист стал главной целью англичан, поскольку изначально они хотели подписать Деотшанкюля Юпамекано, но тот продлил контракт с «РБ Лейпциг» и остался в команде.

Что касается Алабы, то он играет за основу немецкого гранда с 2010 года. В текущем сезоне защитник отыграл 18 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

Ранее «Бавария» сообщила, что он отказался продлевать контракт и покинет команду.