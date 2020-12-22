Джейми Каррагер: Не верю, что Салах хочет перейти в «Реал»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал информации о желании Мохамеда Салаха стать игроком «Реала».

«Честно говоря, я в это не верю. Почему? В последние годы «Реал» стал слабее. Не могу сказать, что начался кризис, но очевидно, что в Мадриде переживают непростой период. К тому же, я не вижу смысла «Реалу» подписывать Салаха. Ему уже 28 лет. Они уже пригласили Азара примерно в том же возрасте и мы видим, что из этого вышло», – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, текущее соглашение Салаха в силе до 30 июня 2023 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне египетский форвард провел 21 матч, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.