Лионель Месси: «Барселона» постарается выиграть все возможные титулы в этом сезоне

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси оценил игру каталонского клуба в текущей компании.

«Постараемся выиграть все возможные титулы в этом сезоне. Мы практически наладили игру, но не буду скрывать, что команда потеряла слишком много очков. Это касается матчей с «Алавесом» и «Хетафе».

К тому же, «Барселона» не заслужила поражения в матче с «Реалом». Если бы мы воспользовались шансами, которые у нас были, мы бы не оказались в такой ситуации», – цитирует Месси Diario Sport.

Добавим, что «Барселона» также вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, уступив первую позицию туринскому «Ювентусу».