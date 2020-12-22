Футболисты «Зальцбурга» попались на допинге

«Мохамед Камара и Секу Койта отсутствовали около десяти дней, находясь в расположении сборной Мали. Положительный результат тестов, проведенных в рамках тестирования УЕФА, был зафиксирован 22 ноября 2020 года - через несколько дней после возвращения игроков в Зальцбург.

У Камары и Койты были обнаружены следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Они оба заявляют, что это было сделано медицинским персоналом национальной сборной Мали перед их выездным матчем с командой Намибии. Сборная Мали вылетела на отборочный этап Кубка африканских наций из Бамако в Мали (высота 350 метров) в Виндхук (столица Намибии) на высоте 1700 метров», - говорится в официальном заявлении австрийской команды.

«Мы очень гордимся тем, что наших игроков вызывают в национальные сборные. Для полноценного международного матча мы ожидаем, что медицинская работа будет соответствовать международным стандартам, и врачи будут знакомы с правилами», - прокомментировал ситуацию генеральный менеджер «РБ Зальцбурга» Стефан Рейтер.

Отмечается, что «РБ Зальцбург» в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими властями сделает все для получения полного объяснения случившегося в Мали. При этом оба игрока продолжат тренировки с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба в разрешении их дела.

Добавим, что «Зальцбург» был соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. Койта отметился голевой передачей в гостевом матче с железнодорожниками (3:1), который состоялся в Москве 1 декабря. Камара вышел на эту встречу в стартовом составе команды и был заменен на 69-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу австрийского клуба. По итогам группового раунда «Зальцбург» занял третье место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.