Агент Пепе – о переговорах с «Зенитом»: Пока это только консультации, ничего официального

Адриано Спадото, агент форварда «Гремио» Пепе, подтвердил информацию о переговорах по трансферу в «Зенит».

«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. «Зенит» действительно большой клуб, лидер российской премьер-лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора», – цитирует агента «РИА Новости».

Напомним, 23-летний Пепе – воспитанник «Гремио». Он играет за первый состав с 2018 года. В его активе 98 матчей, 24 гола и 13 голевых передач.

Добавим, что контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2024 года, а трансферный лист оценивается в девять млн евро.