Агент Карреры: Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности

Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского специалиста, опроверг информацию о возможно уходе тренера из греческой команды, но не исключил его возвращения в «Спартак».

- Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что Каррера вернется в Москву? Возможно. Но на данный момент он является тренером АЕКа. Нужно подождать. Выходили ли на нас представители «Спартака» с этим вопросом? Пока что еще нет, - цитирует Д’Амико «РБ Спорт».

Напомним, что Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. Под его руководством команда провела 50 матчей, одержала 27 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. После 13 туров текущего сезона чемпионата Греции клуб из Афин, набрав 24 очка в 12 встречах, занимает четвертое место в турнирной таблице.

Добавим, что итальянский специалист работал главным тренером «Спартака» в период с 2016 по 2018 годы, приведя команду к победе в чемпионате России и Суперкубке страны.