Каррера уволен из АЕКа

AEK объявил о завершении сотрудничества с Массимо Каррерой.

«AEK благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении его тренерской карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы греческого клуба.

Итальянский специалист провел в качестве главного тренера греческого клуба 50 матчей, одержав 27 побед, 12 раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

Добавим, что после 13 туров текущего сезона чемпионата Греции клуб из Афин, набрав 24 очка в 12 встречах, занимает четвертое место в турнирной таблице.