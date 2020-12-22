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22 декабря 20:17

«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении в игре с «Ювентусом»

Встреча третьего тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом» должна была состояться 4 октября.

«Наполи» выиграли апелляцию в споре с Итальянской федерацией футбола по решению о техническом поражении в отмененном матче с «Ювентусом».

«Совет спортивных гарантийных комиссий CONI по итогам слушаний, состоявшихся сегодня, принял апелляцию футбольного клуба «Наполи» и безотлагательно отменил решение Спортивного апелляционного суда Итальянской федерации футбола, принятое 10 ноября 2020 года, подтверждающее решение дисциплинарной комиссии серии А от 14 октября, в соответствии с которым «Наполи» было присуждено поражение в матче с «Ювентусом» и снято одно очко в турнирной таблице», - говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Италии (CONI).

Как отмечает Football Italia, встреча будет переиграна.

Напомним, что команды должны были встретиться 4 октября в Турине. Однако власти Неаполя запретили команде покидать регион после того, как накануне игры несколько представителей клуба получили положительные результаты тестов на коронавирус.

В итоге «Наполи» не смог приехать на матч, и ему было присуждено техническое поражение. Серия А и Итальянская федерация футбола заявили, что «Наполи» не придерживался жестко согласованных протоколов COVID-19 и сделал недостаточно для того, чтобы попытаться принять участие в данной встрече.

Таким образом, клуб из Неаполя был наказан техническим поражением и лишен одного очка в турнирной. «Наполи» подал апелляцию на данное наказание, которая была отклонена Апелляционным судом Федерации футбола Италии.

источник: Football Italia
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