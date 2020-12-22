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22 декабря 20:36

РПЛ сделала заявление о столкновении болельщиков на матче «Зенит» – «Спартак»

В начале встречи произошла потасовка между болельщиками обеих команд.

Пресс-служба РПЛ опубликовала результаты проверки инцидента на матче 19-го тура чемпионата России.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало допуск зрителей на матч не более 2300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе «Зенит» выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории «Фанатский», которые были вовлечены в работу по подготовке масштабных баннеров.

Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков «Спартака» сумели приобрести билеты через вторичный рынок. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей.

начале матча группа болельщиков «Спартака» на секторе А109 начала скандировать речёвки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку. Кроме того, была выставлена «живая цепь» из стюардов.

В это время с сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A 109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита». На лестнице между секторами A111 и А112 группу остановили полицейские и стюарды. Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные сектора, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

За участие в драке было задержано 9 посетителей матча (5 болельщиков «Зенита» и 4 – «Спартака»). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет.

В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»).

Материалы переданы на рассмотрение КДК РФС. Заседание состоится в пятницу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

источник: РПЛ
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