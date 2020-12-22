Эрик Штоффельсхаус: Был немного удивлен, когда Николича объявили главным тренером «Локомотива»

- Я не знаю его лично и не могу много сказать о его тренерских качествах. Но признаюсь: я был немного удивлен, когда его объявили новым тренером «Локо». Думаю, для большого клуба важно иметь тренера с большим опытом работы, будь то в России или в топ-5 лиг Европы. К тому же не забывайте: всегда трудно приходить на место клубной легенды, - приводит слова Штоффельсхауса Sport24.ru.

Напомним, что Совет директоров «Локомотива» 14 мая 2020 года назначил Марко Николича на пост главного тренера команды вместо Юрия Семина. Сербский специалист приступил к своим обязанностям 1 июня.