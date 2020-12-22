«Севилья» в гостях обыграла «Валенсию» благодаря голу Сусо

Футболисты «Валенсии» уступили «Севилье» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник гостей Сусо (81-я минута).

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 69-й минуте.

После этой встречи «Севилья» набрала 23 очка и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Валенсия», имея в активе 15 очков, занимает 13-е место.