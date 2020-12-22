«Атлетико» на выезде одержал победу над «Реал Сосьедадом»

Футболисты «Атлетико» переиграли «Реал Сосьедад» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Аноэта» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба, в составе которого голами отметились Марио Эрмосо (49-я минута) и Маркос Льоренте (74).

После этой встречи «Атлетико» набрал 32 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу примеры. «Реал Сосьедад» с 26 очками расположился на третьем месте.

Добавим, что еще в одном матче 15-го тура «Уэска» на своем поле сыграла вничью с «Леванте» - 1:1.