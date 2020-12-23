«Ювентус» крупно проиграл «Фиорентине», потерпев первое поражение в чемпионате

Футболисты «Фиорентины» обыграли «Ювентус» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Альянц - Ювентус» и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды гостей. В составе клуба из Флоренции голами отметились Душан Влахович (3-я минута) и Мартин Касерес (81), еще один мяч в собственные ворота отправил бразильский защитник «Ювентуса» Алекс Сандро (76).

Отметим, что на 18-й минуте встречи прямую красную карточку получил хавбек туринской команды Хуан Куадрадо.

После этой игры «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус», потерпевший первое поражение в нынешнем чемпионате, с 24 очками занимает четвертое место.

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14-й тур