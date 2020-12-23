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«Ювентус» крупно проиграл «Фиорентине», потерпев первое поражение в чемпионате
23 декабря 00:38
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автор фото: ФК «Фиорентина»

«Ювентус» крупно проиграл «Фиорентине», потерпев первое поражение в чемпионате

Клуб из Турина играл в меньшинстве с 18-й минуты встречи.

Футболисты «Фиорентины» обыграли «Ювентус» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Альянц - Ювентус» и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды гостей. В составе клуба из Флоренции голами отметились Душан Влахович (3-я минута) и Мартин Касерес (81), еще один мяч в собственные ворота отправил бразильский защитник «Ювентуса» Алекс Сандро (76).

Отметим, что на 18-й минуте встречи прямую красную карточку получил хавбек туринской команды Хуан Куадрадо.

После этой игры «Фиорентина» набрала 14 очков и поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус», потерпевший первое поражение в нынешнем чемпионате, с 24 очками занимает четвертое место.

Чемпионат Италии
14-й тур

«Ювентус» - «Фиорентина» - 0:3 (0:1)

Голы: Влахович, 3. Алекс Сандро, 76 (автогол). Касерес, 81.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Маккенни (Кулусевски, 73), Куадрадо, Рэмзи (Данило, 20), Бентанкур, Кьеза, Мората (Бернардески, 46), Роналду.

«Фиорентина»: Дронговски, Игор Жулио, Пеццелья, Миленкович, Бираги (Венути, 82), Валеро (Пульгар, 52), Амрабат, Рибери (Бонавентура, 82), Кастровилли, Касерес, Влахович (Куаме, 75).

Предупреждения: Бираги (22), Рибери (37), Валеро (47), Венути (84), Данило (85).

Удаление: Куадрадо (18).

источник: «Советский спорт»
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