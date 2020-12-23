Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб

Капитан каталонской команды Лионель Месси отличился на 65-й минуте встречи и обошел трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по голам за один клуб. На счету 33-летнего форварда 644 мяча в составе «Барселоны», Пеле забил 643 гола в ворота соперников бразильского «Сантоса».

Добавим, что Месси выступает за «Барселону» с начала профессиональной карьеры, дебютировав в главной команде клуба в 2005 году. Всего на его счету 749 матчей, 644 гола и 283 результативные передачи в составе сине-гранатовых.