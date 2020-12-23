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23 декабря 06:32
автор: Артур Гичунцев

Гендиректор «Рубина» – о возможном трансфере Кокорина: Мы решили не брать возрастных футболистов

Ранее сообщалось, что казанцы пытались подписать игрока летом 2020 года.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов исключил переход форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Нет, сейчас нет. Мы для себя приняли решение возрастных футболистов, которые близки к завершению карьеры, не брать. Мы выбрали путь брать молодых и развивать – как Кварацхелия, Макаров, Бакаев, Ин Бома. Нам этот опыт нравится. Подумали, что даже и к лучшему, что летом у нас не получилось его забрать», – цитирует функционера «РБ-Спорт».

По данным СМИ, московский клуб решил продать игрока в зимнее трансферное окно.

Добавим, что Кокорин начал выступать за красно-белых с августа 2020 года. В его активе 12 матчей, два гола и два голевых паса.

источник: «РБ-Спорт»
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