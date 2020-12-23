Гендиректор «Рубина» – о возможном трансфере Кокорина: Мы решили не брать возрастных футболистов

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов исключил переход форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Нет, сейчас нет. Мы для себя приняли решение возрастных футболистов, которые близки к завершению карьеры, не брать. Мы выбрали путь брать молодых и развивать – как Кварацхелия, Макаров, Бакаев, Ин Бома. Нам этот опыт нравится. Подумали, что даже и к лучшему, что летом у нас не получилось его забрать», – цитирует функционера «РБ-Спорт».

По данным СМИ, московский клуб решил продать игрока в зимнее трансферное окно.

Добавим, что Кокорин начал выступать за красно-белых с августа 2020 года. В его активе 12 матчей, два гола и два голевых паса.