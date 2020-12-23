Лионель Месси: Никогда не думал, что смогу побить рекорд Пеле

Форвард «Барселоны» Лионель Месси оставил запись в своем Instagram после победы над «Вильядолидом» (3:0) в 15-м туре испанской примеры.

Напомним, в этом матче аргентинец отличился на 65-й минуте и стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб.

«Никогда не думал, что смогу побить рекорд Пеле. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет. Это касается моих партнеров по команде, семьи, друзей, и тех, кто поддерживает меня каждый день», – написал капитан сине-гранатовых.

Напомним, в данный момент на счету Месси 644 гола. У Пеле, который выступал за бразильский «Сантос», 643 забитых мяча.