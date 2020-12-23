СМИ: Тедеско может возглавить «Майнц»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в чемпионат Германии. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

По данным источника, «Майнц», уволивший Рувена Шредера с должности спортивного директора, хочет назначить на этот пост Кристиан Хайделя, а тот в свою очередь, рассматривает вариант с приглашением наставника красно-белых, с которым работал в «Шальке».

Ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и может покинуть команду этой зимой. По данным СМИ, клуб уже ищет ему замену и рассматривает приглашение бывшего наставника «Монако» Леонарду Жардима.