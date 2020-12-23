ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 декабря 07:10
автор: Артур Гичунцев

СМИ: Тедеско может возглавить «Майнц»

В данный момент команда занимает предпоследнее, 17-е место в таблице бундеслиги.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в чемпионат Германии. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

По данным источника, «Майнц», уволивший Рувена Шредера с должности спортивного директора, хочет назначить на этот пост Кристиан Хайделя, а тот в свою очередь, рассматривает вариант с приглашением наставника красно-белых, с которым работал в «Шальке».

Ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и может покинуть команду этой зимой. По данным СМИ, клуб уже ищет ему замену и рассматривает приглашение бывшего наставника «Монако» Леонарду Жардима.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Lamborghini SC 20 – единственный в своем роде гиперкар.Стали известны лучшие хоккеисты Кубка Первого канала2500-ю шайбу сборной России забросил Вадим ШипачёвТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступатьТеперь известно, кто такой "добрый" слил видео с ДзюбойЗвезда "взрослых фильмов" пыталась попасть на российское шоу
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.
Куда податься Кокорину после «Спартака»? «Юнайтед Виктори» и «Валенсия» – как варианты
Нападающему красно-белых Александру Кокорину нет нужды мучить себя тренировками и игрой в РПЛ. Или еще не все потеряно?
Ставка на красоту. Дарья Валитова – спутница Кокорина, который предпочел «Спартаку» Мальдивы
Александр Кокорин должен был тренироваться на базе "Спартака" до конца года, однако 17 декабря отправился на моря. А вот кто составит форварду компанию.

Футбол. «Челси» vs «Вест Хэм». ММА. Томпсон vs Масвидаль. Теннис. Андрей Рублев - 8-я ракетка мира.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика