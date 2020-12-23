Хосеп Гвардиола: Артета – потрясающий тренер, результаты «Арсенала» не изменят моего мнения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил профессиональные качества Микеля Артеты, который с 2019 года работает в лондонском «Арсенале».

«Последние результаты «Арсенала» не изменят моего мнения. Я по-прежнему считаю, что Артета – потрясающий тренер. Он работал со мной, и внес огромный вклад в успехи «Манчестер Сити», – сказал испанец телеканалу ВВС.

Напомним, в качестве тренера «Арсенала» Артета выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Добавим, что в текущем сезоне его команда занимает 15-е место в таблице АПЛ, набрав 14 очков.