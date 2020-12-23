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23 декабря 07:40
автор: Артур Гичунцев

Хосеп Гвардиола: Артета – потрясающий тренер, результаты «Арсенала» не изменят моего мнения

В данный момент «пушкари» занимают 15-е место в таблице АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил профессиональные качества Микеля Артеты, который с 2019 года работает в лондонском «Арсенале».

«Последние результаты «Арсенала» не изменят моего мнения. Я по-прежнему считаю, что Артета – потрясающий тренер. Он работал со мной, и внес огромный вклад в успехи «Манчестер Сити», – сказал испанец телеканалу ВВС.

Напомним, в качестве тренера «Арсенала» Артета выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Добавим, что в текущем сезоне его команда занимает 15-е место в таблице АПЛ, набрав 14 очков.

источник: «Советский спорт»
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