Эрик Штоффельсхаус – о работе в «Локо»: Лучшие трансферы? Приобретения Фарфана и Крыховяка

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус назвал два лучших трансфера за время работы в московском клубе.
«Отмечу приобретения Джефферсона Фарфана и Гжегожа Крыховяка. Но не менее важно было рассчитывать и на своих игроков. Секрет был в правильном сочетании», – цитирует бывшего функционера «Локо» Sport24.ru.
Напомним, за красно-зеленых Фарфан отыграл 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 голевых передач. У Крыховяка – 15 забитых мячей, 10 ассистов в 93 матчах.
Добавим, что оба игрока помогли команде выиграть Кубок и Суперкубок страны, а перуанский форвард также становился чемпионом России.
источник: «Советский спорт»