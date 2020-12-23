Эрик Штоффельсхаус – о работе в «Локо»: Лучшие трансферы? Приобретения Фарфана и Крыховяка

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус назвал два лучших трансфера за время работы в московском клубе.

«Отмечу приобретения Джефферсона Фарфана и Гжегожа Крыховяка. Но не менее важно было рассчитывать и на своих игроков. Секрет был в правильном сочетании», – цитирует бывшего функционера «Локо» Sport24.ru.

Напомним, за красно-зеленых Фарфан отыграл 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 голевых передач. У Крыховяка – 15 забитых мячей, 10 ассистов в 93 матчах.

Добавим, что оба игрока помогли команде выиграть Кубок и Суперкубок страны, а перуанский форвард также становился чемпионом России.