«Всегда желал ему успехов». Глушаков – об увольнении Карреры из АЕКа

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после новости об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера греческого клуба АЕК.

«Не следил за этими новостями, узнаю их от вас. Не вполне понимаю, при чем здесь я и что я могу сказать по этому поводу. Уже все сказал вроде, в том числе и то, что всегда желал этому тренеру успехов в его работе в любом клубе», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

Добавим, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем красно-белые выиграли чемпионат, а также Суперкубок страны.