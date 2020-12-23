ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 декабря 10:03
автор: Артур Гичунцев

«Всегда желал ему успехов». Глушаков – об увольнении Карреры из АЕКа

Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить московский «Локомотив».

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий после новости об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера греческого клуба АЕК.

«Не следил за этими новостями, узнаю их от вас. Не вполне понимаю, при чем здесь я и что я могу сказать по этому поводу. Уже все сказал вроде, в том числе и то, что всегда желал этому тренеру успехов в его работе в любом клубе», – цитирует Глушакова Sport24.ru.

Добавим, что Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем красно-белые выиграли чемпионат, а также Суперкубок страны.

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское "Динамо" всухую обыграло "Йокерит"Самый дорогой Bentley, который можно приобрести сегодняЩербакова поблагодарила китайских болельщиковПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуВергара предстала полностью обнаженнойКомментатор из США метко высказался о скандале с Дзюбой
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.
Куда податься Кокорину после «Спартака»? «Юнайтед Виктори» и «Валенсия» – как варианты
Нападающему красно-белых Александру Кокорину нет нужды мучить себя тренировками и игрой в РПЛ. Или еще не все потеряно?

Футбол. «Челси» vs «Вест Хэм». ММА. Томпсон vs Масвидаль. Теннис. Андрей Рублев - 8-я ракетка мира.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика