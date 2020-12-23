Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера чемпионата России по итогам декабрьских матчей.

Так, в их числе оказались: главный тренер «Зенита» Сергей Семак, рулевой «Химок» Игорь Черевченко, наставник «Сочи» Владимир Федотов и коуч «Ротора» Александр Хацкевич.

Напомним, в этом месяце «Зенит» и «Сочи» выиграли все три матча, набрав по девять очков. «Химки» под руководством Черевченко завоевали семь очков, а волгоградцы – шесть.

Добавим, что сделать свой выбор можно в официальной группе РПЛ в соцсети «ВКонтакте».