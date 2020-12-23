РПЛ начала голосование по выбору лучшего гола в декабре (видео)

Пресс-служба РПЛ опубликовала имена футболистов, чьи голы претендуют на звание самого красивого по итогам декабрьских матчей.
В их числе оказались: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий (оба – «Зенит»), Комнен Андрич («Уфа»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Игорь Калинин («Урал»), Федор Чалов (ЦСКА) и Артур Юсупов («Динамо»).
Добавим, что отдать свой голос можно в официальной группе РПЛ в соцсети в «ВКонтакте».
💥 Пришло время выбрать лучший гол декабря в #ТинькоффРПЛ! Смотрите и голосуйте в нашей группе ВК https://t.co/SVpjQVIsXg— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 23, 2020
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📊 Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/OTRarHswlB