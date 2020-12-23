РПЛ начала голосование по выбору лучшего гола в декабре (видео)

Пресс-служба РПЛ опубликовала имена футболистов, чьи голы претендуют на звание самого красивого по итогам декабрьских матчей.

В их числе оказались: Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий (оба – «Зенит»), Комнен Андрич («Уфа»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Игорь Калинин («Урал»), Федор Чалов (ЦСКА) и Артур Юсупов («Динамо»).

Добавим, что отдать свой голос можно в официальной группе РПЛ в соцсети в «ВКонтакте».