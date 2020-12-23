Кан – об игре Сане: Ему нужно время. Он пришел в «Баварию» после серьезной травмы

Член правления «Баварии» Оливер Кан оценил выступления полузащитника мюнхенской комнады Лероя Сане.

«Ему нужно время, чтобы полностью адаптироваться. Он ведь пришел к нам после серьезной травмы. Очевидно, что это топ-футболист, поэтому мы ожидаем от него многого», – цитирует Кана Sport Bild.

Напомним, в текущем сезоне Сане провел во всех турнирах 16 матчей, забил пять голов и отдал три голевых паса.

Будучи игроком «Манчестер Сити», он получил травму колена и не играл более шести месяцев.