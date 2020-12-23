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23 декабря 12:42
автор: Виктор Шарафудинов

ЭСК РФС признала, что арбитр Панин ошибочно не удалил игрока «Ротора» Гогуа в игре против «Арсенала»

16 декабря волгоградский клуб обыграл «оружейников» дома с результатом 1:0.

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал итоги очередного заседания Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Тульский «Арсенал» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в своем выездном матче 19-го тура чемпионата России против «Ротора».

Разобрав игру, которая состоялась в Волгограде 16 декабря, комиссия приняла следующие решения:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ротора» сыграл в мяч головой, а не рукой.

2. Судья ошибочно не удалил игрока «Ротора» №27 Седрика Гогуа на 67-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» №27 Седрик Гогуа после игры в мяч совершил серьезное нарушение Правил игры, продолжив движение прямой ногой в область колена соперника с использованием шипов, что очевидно угрожало его безопасности.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Арсенала» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что на футболисте «Ротора» №96 Жовиньо Фламарионе совершен фол по неосторожности – подножка.

В понедельник 21 декабря стало известно, что Панин отстранен от судейства на неопределенное время за нарушение кодекса поведения. После игры 18-го тура чемпионата России «Сочи» – «Спартак» (1:0) 12 декабря рефери был замечен в отеле с представителями сочинского клуба, употребляя алкоголь.

источник: РФС
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