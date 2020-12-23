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23 декабря 13:21
автор: Виктор Шарафудинов

Акинфеев попал в топ-100 рейтинга вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году

Игорь принял участие во всех 36 официальных матчах ЦСКА.

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг вратарей, сыгравших наибольшее количество минут в официальных футбольных матчах в 2020 году.

Как сообщает ТАСС на первом месте оказался голкипер бразильского «Интернасьонала» Марсело Ломба, отыгравший 4740 минут.

«Профиль» информирует, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял в рейтинге CIES 78-е место, оказавшись единственным представителем России в первой сотне. В 36 официальных матчах 34-летний капитан армейцев провел на поле 3360 минут. Акинфеев принял участие во всех играх команды Виктора Гончаренко и ни разу не был заменен.

Вторую строчку рейтинга занял вратарь «Палмейраса» Вевертон Перейра, сыгравший 4728 минут. Замыкает первую тройку голкипер еще одного бразильского клуба «Сеара» Фернандо Прасс (4620).

источник: «Профиль»
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