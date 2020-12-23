В теле умершего Марадоны не обнаружили следов алкоголя и наркотических веществ

Аргентинское информационное агентство Telam сообщает, что в теле Диего Марадоны по результатам токсикологической экспертизы не было обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ.

В то же время эксперты-криминалисты обнаружили в образцах крови и мочи психотропные препараты, такие как венлафаксин, кветиапин, леветирацетам и налтрексон. Некоторые из этих препаратов являются аритмогенными, то есть вызывают аритмию.

Теперь следствие должно проанализировать, подходят ли они для пациентов с хроническими сердечными заболеваниями.

«То, что мы узнали, так же важно, как и то, что не было выявлено этими лабораторными анализами, которые подтверждают, что Марадоне давали психотропные препараты, но никаких лекарств от его болезни сердца», – цитирует Telam одного из следователей.

Чемпион мира 1986 года Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.