Владимир Быстров: Футболисты «Спартака», скорее всего, устали от Тедеско

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил работу нынешнего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Команда, скорее всего, устала от Тедеско и от тех напастей, которые происходят в последнее время вокруг «Спартака», – отметил Быстров в интервью для издания «Спорт уик-энд». – Судьи, скандалы, интриги и расизм. Словом, все, кроме футбола. Причина, видимо, лежала на поверхности. «Спартак» не может играть постоянно от обороны. Тем более, так безвольно провалить дерби с ЦСКА и с «Зенитом». Зато на пресс-конференциях главный тренер ведет себя активно, во время матчей бегает и прыгает, а страдает команда.

Нет нормального впечатления от игры «Спартака», если он даже с «Тамбовом» действует на контратаках. Мне изначально не нравился этот тренер со своей тактикой. То, что у него в нападении забивали Понсе, Ларссон, – это нормально. Футболисты, которые в Россию приехали себя показывать, должны забивать. Только нужно уметь играть еще и первым номером».

После 19 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, на шесть очков отставая от «Зенита» и на два от ЦСКА.