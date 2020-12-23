«Зенит» продаст Дриусси в январе, если получит выгодное предложение из-за рубежа

Нападающий Себастьян Дриусси может покинуть «Зенит» во время работы зимнего трансферного окна.

Bobsoccer сообщает, что петербургский клуб не будет удерживать 24-летнего форварда, если получит адекватное предложение из-за границы. Действующий контракт Дриусси рассчитан до 30 июня следующего года, а потому в январе у «Зенита» будет последняя возможность заработать на расставании с аргентинцем.

В нынешнем сезоне Себастьян отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 17 матчах. Всего в его активе 132 матчей, 24 гола и 21 ассист в составе «Зенита».