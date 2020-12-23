Бывший полузащитник ЦСКА Хонда может продолжить карьеру в Португалии

Лиссабонское издание A Bola сообщает, что бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда может вернуться в Европу.

34-летнему японцу предлагает контракт «Портимоненсе», который в данный момент занимает последнее 18-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Хонда пока не дал окончательного ответа. С 31 января нынешнего года бывший футболист ЦСКА и «Милан» играет в Бразилии за «Ботафого». В его активе три гола в 27 матчах за команду из Рио-де-Жанейро.

Действующий контракт Хонды с «Ботафого» рассчитан до 28 февраля следующего года, т.е. до завершения чемпионата Бразилии.