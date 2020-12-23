Криштиану Роналду: Поражению от «Фиорентины» нет оправданий

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал крупное поражение от «Фиорентины» в 14-м туре чемпионата Италии.

«Вчера с плохой игрой и результатом, далеким от приемлемого, мы провели наш последний матч в 2020 году, который стал особенным во многих отношениях, – написал Роналду в инстаграме. – Пустые стадионы, протоколы COVID, перенесенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

Но все это не может служить оправданием. Мы знаем, что должны отдавать игре больше, чтобы играть лучше и постоянно побеждать. Мы – «Ювентус»! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходную игру.

Я надеюсь, что эта короткая остановка поможет нам вернуться более сильными и сплоченными, чем когда-либо, потому что сезон еще далек от завершения. Мы верим, что снова выиграем чемпионат и отпразднуем успех с нашими тиффози.

Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьемся успеха!»

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После 13 туров «Ювентус» занимает четвертое место, на семь очков отставая от лидера чемпионата «Милана». Следующий матч туринцы проведут 3 января, когда примут «Удинезе».

Роналду занимает первое место в списке бомбардиров серии А, забив 12 мячей в десяти матчах.