ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 декабря 16:00
автор: Виктор Шарафудинов

Криштиану Роналду: Поражению от «Фиорентины» нет оправданий

Вчера 22 декабря туринский клуб уступил флорентийцам дома со счетом 0:3.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал крупное поражение от «Фиорентины» в 14-м туре чемпионата Италии.

«Вчера с плохой игрой и результатом, далеким от приемлемого, мы провели наш последний матч в 2020 году, который стал особенным во многих отношениях, – написал Роналду в инстаграме. – Пустые стадионы, протоколы COVID, перенесенные игры, длительные остановки и очень плотный календарь.

Но все это не может служить оправданием. Мы знаем, что должны отдавать игре больше, чтобы играть лучше и постоянно побеждать. Мы – «Ювентус»! И мы просто не можем принять ничего меньшего, чем превосходную игру.

Я надеюсь, что эта короткая остановка поможет нам вернуться более сильными и сплоченными, чем когда-либо, потому что сезон еще далек от завершения. Мы верим, что снова выиграем чемпионат и отпразднуем успех с нашими тиффози.

Верьте в нас, доверяйте нашей команде так же, как мы доверяем вам, и мы добьемся успеха!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

После 13 туров «Ювентус» занимает четвертое место, на семь очков отставая от лидера чемпионата «Милана». Следующий матч туринцы проведут 3 января, когда примут «Удинезе».

Роналду занимает первое место в списке бомбардиров серии А, забив 12 мячей в десяти матчах.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мартен Фуркад стал лучшим французским спортсменом годаРоссийский хоккей отмечает 74-летиеПремьера Брагина. Новый тренер сборной России начал с победТеперь известно, кто такой "добрый" слил видео с ДзюбойВергара предстала полностью обнаженнойПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика