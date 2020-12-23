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23 декабря 16:18
автор: Виктор Шарафудинов

Андреа Пирло: Плохо подошли к матчу и уже думали о каникулах

В своем последней игре в 2020 году «Ювентус» на своем поле проиграл «Фиорентине» с результатом 0:3.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло попытался объяснить, почему его команда потерпела крупное поражение в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Поражение оставило горький привкус, – цитирует слова Пирло Football Italia. – Мы надеялись закончить 2020 год победой, но мы плохо подошли к матчу. Не было желания победить любой ценой. Когда мы остались вдесятером, мы должны были включиться, а этого не произошло.

Команда очень конкурентоспособна. Бывают плохие дни, но у нас сильная команды, и мы знаем в каком направлении идти дальше. В следующие несколько дней мы вновь возобновим работу с желанием и решимостью достичь наших целей.

Я не вижу уязвимых мест в «Ювентусе». Как я уже сказал, это был плохой вечер. Все пошло плохо с самого начала из-за нашего неправильного отношения. Мы не можем себе этого позволять, мы должны быть сосредоточены и решительны с первых минут. Рождественская пауза поможет нам стать лучше.

Наше вчерашнее отношение к игре было неправильным. Мы уже думали о каникулах, а подобного не должно быть. Мы были обязаны завершить 2020 год победой, но этого не случилось.

Я пытаюсь объединить свои идеи, игроки понимают их, и мы продолжаем реализацию плана, начатого в сентябре. Мы постараемся улучшить игру, когда возобновим работу».

После 13 туров «Ювентус» занимает четвертое место, на семь очков отставая от лидера чемпионата «Милана». Следующий матч туринцы проведут 3 января, когда примут «Удинезе».

источник: Football Italia
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