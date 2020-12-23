Сергей Прядкин: Из-за низкой стоимости рекламного рынка нас нельзя равнять по успехам других лиг

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о специфике футбольного бизнеса в России.

«Согласен, что лучшие практики спортивного маркетинга приходят с Запада, – отметил Прядкин в интервью для Sports.ru – От сравнений не уйти, потому что футбол – это глобальный спорт. Но специфика в России другая: с точки зрения финансирования клубов, роли государства, экономики.

Я с руководством УЕФА на эту тему неоднократно разговаривал, например, про финансовый Fair Play – я член стратегического совета, да и с первыми лицами организации у меня хорошие, близкие отношения. К каждой стране должен быть свой подход. Стоимость рекламного рынка, внутренний контекст страны – если все это брать вместе, то, конечно, нас нельзя равнять по успехам других лиг.

В разы стоимость рекламы отличается, абсолютно несопоставимые цифры Везде разная телевизионная политика. В какой европейской стране есть спорт на общедоступном канале? Я часто слышу, что мы зарабатываем меньше, чем румыны, турки и так далее. Конечно, зарабатываем меньше, потому что в большинстве стран отсутствует спорт на общедоступном канале – везде ты покупаешь. Может, в Германии ты матч открытия посмотришь или обзорную передачу какую-то. Но на этом все.

Мы в свое время начинали движение в этом направлении – достаточно сложно было, я со многими ругался, когда мы создали «Лигу-ТВ». Правильный был путь. Честно скажу: правильный. Свой продакшн, своя дистрибуция. Трудный путь был, несколько директоров сменили – одни были прогрессивные, потом стагнация. А затем был создан федеральный спортивный канал. Мы были вынуждены закрыть компанию и передать все наши права «Матчу».