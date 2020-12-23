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23 декабря 16:56
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Прядкин: РПЛ мешает развиваться роль государственного финансирования в спорте

Большинство клубов, выступающих в чемпионате России, зависят от региональных властей и госкорпораций.

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что мешает развиваться российскому клубному футболу.

«Если бы рынок позволял нам зарабатывать хотя бы 160-200 миллионов долларов и раздавать 6-10 миллионов каждому клубу, конечно, стратегически мы бы выстраивали развитие иначе, – отметил Прядкин в интервью для Sports.ru – Все обязательства по контрактам, по медийной составляющей с предоставлением игроков – не так, как мы уговариваем, просим, убеждаем.

Как мне как-то сказал глава одной лиги – конечно, давая 100 или 150 миллионов условному клубу, он будет управлять теми процессами, которые необходимы для развития лиги. Медиаконтракт становится инструментом для развития. Сложность в этом. У нас нет такого финансового рычага.

Очень хочется, но…

Что мешает? Первое и основное – отсутствие конкуренции. Второе, вытекающее из первого – роль государственного финансирования в спорте. Третье – терпение и выдержка у всех заинтересованных сторон, чтобы следовать стратегии».

источник: Sports.ru
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