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23 декабря 17:11
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Прядкин: В свое время уже заявлял, что надо сократиться

С 1998 года по настоящее время в элитном дивизионе российского футбола выступают 16 команд.

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что для чемпионата России было бы лучше, если бы в сильнейшей лиге выступало 12 клубов, а не 16, поскольку в этом случае лучшие команды страны чаще встречались бы друг с другом.

«Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории А-А, то есть игр между пятью сильнейшими командами минувшего сезоне, – отметил Прядкин в интервью для Sports.ru – Я говорю о схеме, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в свое время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперед. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее.

Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придется 4 убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в премьер-лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?

Кто-то о таких особенностях не задумывается, а кто-то – думает. Но схема с 24 командами в двух дивизионах была бы идеальна: увеличение количества топовых матчей влечет за собой рост рейтингов и выручки.

Тем самым клубы, которые попадут в РПЛ-2, в финансовом плане даже выиграют за счет потенциально бОльших сумм от распределения доходов с медиа- и коммерческих контрактов. Ведь ключевой драйвер роста – матчи категории АА и АВ».

источник: Sports.ru
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