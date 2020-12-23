Триппьер отстранен от футбола на два с половиной месяца за нарушение правил о ставках

Телерадиокомпания BBC сообщила о том, что Киран Триппьер отстранен на 10 недель от участия в футбольных матчах за нарушение правил о ставках.

Защитник мадридского «Атлетико» и английской сборной был признан виновным дисциплинарным комитетом Футбольной ассоциации Англии. Против Триппьера было выдвинуто семь обвинений, и четыре случая нарушений в итоге были доказаны.

Наказание уже вступило в силу, и Киран пропустит 12 ближайших матчей «Атлетико» с учетом всех турниров. Вдобавок 30-летнему англичанину придется заплатить 70 тысяч фунтов.

Вина Триппьера заключается в том, что он сообщал эксклюзивную информацию лицам, связанным с букмекерским бизнесом.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за мадридский клуб, сделав четыре результативных передачи.