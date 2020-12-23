Берг признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря

Нападающий Маркус Берг был признан лучшим игроком «Краснодара» в декабре.

Пресс-служба «быков» сообщает, что шведский форвард в голосовании болельщиков набрал 37,45% голосов и опередил Реми Кабелла (26,76%) и Матвея Сафонова (14,49%).

Лучшим футболистом месяца болельщики впервые выбрали Маркуса Берга 👏🏻

На втором месте Реми Кабелла, на третьем - Матвей Сафонов. Спасибо всем участникам голосования 🖤💚https://t.co/GUYVXnHZ8y — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 23, 2020

В декабре Берг стал автором победных голов в матчах против «Ренна» и «Уфы», а также оформил дубль в ворота «Локомотива». В текущем сезоне 34-летний нападающий провел за клуб 23 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.