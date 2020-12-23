«Зенит» хотел приобрести полузащитника загребского «Динамо» Майера

«Зенит» проявлял заинтересованность в полузащитнике загребского «Динамо» Ловро Майере, сообщает хорватская газета Jutarnji list.

По информации источника, российский клуб предлагал за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро, а также процент от последующей перепродаже игрока. Динамовцев такие условия не устроили.

В текущем сезоне Майер провел за свой клуб 22 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач. В послужном списке футболиста имеется одна игра за сборную Хорватии.

21 декабря Майер продлил контракт с «Динамо» до июня 2026 года.