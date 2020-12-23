Александр Коломейцев: С Семиным непросто работать. Он делает ставку на «своих» футболистов

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев вспомнил о работе с Юрием Семиным.

— Я к Семину хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. Ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока.

— Была обида?

— В какой-то момент — да. Но с другой стороны, понимаешь, главное — результат, - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, Коломейцев выступал за «Локомотив» с 2015 по 2020 год. Всего за железнодорожников он провел 104 матча, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Вместе с командой полузащитник выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.