ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 декабря 18:44
автор: Юрий Нечаев

Александр Коломейцев: С Семиным непросто работать. Он делает ставку на «своих» футболистов

Полузащитник завершил карьеру минувшим летом.

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев вспомнил о работе с Юрием Семиным.

— Я к Семину хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним тоже непросто работать. У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. Ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока.

— Была обида?
— В какой-то момент — да. Но с другой стороны, понимаешь, главное — результат, - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, Коломейцев выступал за «Локомотив» с 2015 по 2020 год. Всего за железнодорожников он провел 104 матча, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Вместе с командой полузащитник выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Салават Юлаев" разгромил минское "Динамо"ИИХФ вручила Игорю Ларионову перстень Зала славыНХЛ объявила состав дивизионов и дату начала сезонаПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу«Зенит» нашел игрока, о котором просил СемакСамые горячие грузинки сводят с ума соцсети
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика