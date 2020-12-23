Александр Коломейцев: Сначала Денисов разговаривал не со всеми

Бывший полузащитник «Амкара» и «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о своих взаимоотношениях с Игорем Денисовым.

«Мы нормально с ним общались. Сначала он разговаривал не со всеми, а потом все было нормально. Не сказал бы, что он сильно замкнутый. В команде он со многими нормально общался, мог спокойно прийти на командные мероприятия. Убегать от команды он не пытался. Игорь — прямой человек. Если его что-то не устраивало, то он мог это сказать кому-то из игроков, тренеров или руководства. Его авторитет чувствовался», - цитирует полузащитника Sport24.ru.

Напомним, Коломейцев выступал за «Локомотив» с 2015 по 2020 год. Всего за железнодорожников он провел 104 матча, забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Вместе с командой полузащитник выиграл чемпионат, Кубок (дважды) и Суперкубок России.