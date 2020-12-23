На место Мещерякова в «Локомотиве» может быть назначен заместитель гендиректора РЖД Плутник

Анатолия Мещерякова на посту главы совета директоров московского «Локомотива» может сменить заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Александр Плутник.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, близкий к РЖД, и источник, близкий к Плутнику.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что «Локомотив» собирается покинуть также генеральный директор Василий Кикнадзе.

В 19 турах команда Марко Николича набрала 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Мещеряков был избран председателем совета директоров ФК «Локомотив» в феврале 2016 года, сменив Вадима Морозова.