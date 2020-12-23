Торган Азар выбыл из строя на несколько недель из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что только в минувший понедельник 27-летний бельгиец вернулся к работе с командой после повреждения бедра, а во вторник принял участие в матче Кубка Германии против «Айнтрахта» из Брауншвейга (2:0), выйдя на замену на 83-й минуте.

😔 @HazardThorgan8 hat sich erneut eine Muskelverletzung zugezogen und wird uns leider mehrere Wochen fehlen.



👉 https://t.co/g9cTmf5wVG — Borussia Dortmund (@BVB) December 23, 2020

В текущем сезоне Азар провел за «Боруссию» 12 матчей, забил три гола и трижды ассистировал партнерам.