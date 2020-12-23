«Ювентус» и «Наполи» могут провести отмененный из-за коронавируса матч в мае следующего года

La Gazzetta dello Sport сообщает, что матч четвертого тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи», который не удалось провести 4 октября, может состояться в мае следующего года.

Неаполитанцы не смогли прилететь в Турин, получив запрет на вылет из Неаполя от местных властей из-за вспышки коронавируса в клубе. После этого итальянская профессиональная лига и Федерация футбола Италии присудили «Наполи» техническое поражение, однако клуб обратился с протестом в национальный Олимпийский комитет, и апелляция была удовлетворена 22 декабря.

В данный момент «Наполи» и «Ювентус» занимают соответственно третье и четвертое места в серии А, набрав по 24 очка. Команда Дженнаро Гаттузо провела 12 игр, а туринцы – 13.