Эриксен покинет «Интер» в январе

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Думаю, будет правильно, если Кристиан перейдет на новое место», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Напомним, Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в январе 2020 года. В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за клуб 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.