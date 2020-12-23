«Интер» обыграл «Верону» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Интер» обыграл «Верону» в матче 14-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

Победу миланцам принесли точные удары Лаутаро Мартинеса и Милана Шкриньяра. У хозяев единственный мяч на свой счет записал Иван Иличич.

«Интер» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Опередить черно-синих смогут соседи из «Милана», если сегодня позднее обыграют «Лацио». В настоящий момент в активе красно-черных 31 очко. «Верона» занимает девятую позицию с 20 очками.

Следующие матчи обе команды проведут 3 января. «Интер» примет «Кротоне», а «Верона» сыграет в гостях со «Специей».

Серия А

14-й тур