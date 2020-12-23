Хачатурянц прокомментировал застолье судейской бригады перед матчем «Тамбов» - «Урал»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал застолье судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым перед матчем 19-го тура РПЛ »Тамбов» - «Урал».

Ранее в интернете появилось видео, на котором арбитры ужинают в одном из ресторанов Саранска. Арбитры менее чем за сутки до начала матча употребляли водку.

«Когда мы видим судей с бутылкой водки на столе, то нужно понимать, что ты выбрал публичную профессии. Если люди футболом интересуются и видят тебя за столом с представителями команды и на столе стоит водка, это очень плохо. Сейчас у нас идет расследование. После окончания разбирательства мы перед началом сезона определим срок отстранения арбитров от матчей РПЛ», - рассказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».